درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الأيام المقبلة، مع احتمال رذاذ محلي بين مساء اليوم الأحد والاثنين خصوصا في الشمال، فيما درجات الحرارة ترتفع مطلع الأسبوع.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو : غائم جزئيا مع تشكل الضباب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس غائم جزئيا مع تشكل الضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.



الثلاثاء: الطقس قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.