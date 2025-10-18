إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة، واحتمال رذاذ محلي بين الاحد مساءً والاثنين خاصةً شمالًا، والحرارة ترتفع مطلع الاسبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

- الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخقض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاحد: غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ٩ و٢٥ بقاعًا وبين ١٢ و٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س



- الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٩ ساحلًا وبين ٨ و٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س