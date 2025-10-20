الأخبار
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-10-20 | 03:14
استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا مع تشكل الضباب 
-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح  شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.
 
 
