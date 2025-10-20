استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: غائم جزئيا مع تشكل الضباب

-الحرارة: تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ٨ و٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و١٩ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.



الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.