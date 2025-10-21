الاستقرار الجوي مستمر في الايام المقبلة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع الحرارة الى ما فوق المعدلات.-الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة-الحرارة: تتراوح ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الــ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٨٠٪- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦الاربعاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.الخميس: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س.