الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع بقاء الحرارة ما فوق المعدلات.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس

- الحرارة: بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٢٧ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٧٠٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الخميس والجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٢٧ بقاعًا وبين ١٤ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية تنشط شمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٦٥ كم/س