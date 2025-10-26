الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وعودتها الى المعدلات.



ورغم الاستقرار، يتقلب الطقس قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد مع احتمال ضئيل لرذاذ محلي ولا منخفضات في الافق.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا

-الحرارة: بين ٢٠ و٢٦ ساحلا وبين ١١ و٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و٢١ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٦ ساحلا وبين ٩ و٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و٢١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء : قليل السحب الئ غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.