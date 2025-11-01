لا منخفضات ممطرة قبل التاسع من الشهر… اليكم التفاصيل

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، مع بقاء درجات الحرارة فوق المعدلات نتيجة كتل دافئة يتأثر بها لبنان وتستمر لغاية منتصف الاسبوع القادم.



ويذكر ألا منخفضات ممطرة في الأفق قبل التاسع من الشهر الحالي.

تفاصيل طقس اليوم :

-الجو : مشمس

-الحرارة : بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٧٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مشمس مع ظهور سحب مرتفعة، والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.

الاثنين : مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س.