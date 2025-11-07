الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
أخبار لبنان
2025-11-07 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع أنخفاض الحرارة لتعود وترتفع قليلًا الاحد والاثنين. ولا منخفضات ممطرة في المدى المنظور.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالًا
- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- السبت: غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الاحد: قليل السحب الى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
أخبار لبنان
حال الطقس
منخفضات
ممطرة
المدى
المنظور...
تفاصيل
الطقس
التالي
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
جنبلاط: أتمنى أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-05
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-01
لا منخفضات ممطرة قبل التاسع من الشهر… اليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-11-01
لا منخفضات ممطرة قبل التاسع من الشهر… اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-10-06
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-10-06
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-08
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:47
مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا
أمن وقضاء
08:47
مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا
0
أخبار لبنان
08:36
جنبلاط يُعيد طرح أسئلة حول العدالة: أين تحقيقات المرفأ ومن اغتال جو بجاني؟
أخبار لبنان
08:36
جنبلاط يُعيد طرح أسئلة حول العدالة: أين تحقيقات المرفأ ومن اغتال جو بجاني؟
0
أخبار لبنان
08:14
رسامني هنأ اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت وأكد دعم الوزارة لمسار الإصلاح والتطوير
أخبار لبنان
08:14
رسامني هنأ اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت وأكد دعم الوزارة لمسار الإصلاح والتطوير
0
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-02
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
آخر الأخبار
2025-11-02
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
0
أمن وقضاء
2025-11-04
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
أمن وقضاء
2025-11-04
تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت
0
أمن وقضاء
2025-10-28
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-10-28
الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة
0
أخبار دولية
2025-11-05
ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-11-05
ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
أخبار لبنان
08:12
عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية
0
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
أمن وقضاء
05:26
التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
0
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
أخبار لبنان
03:29
الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا
0
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
أخبار دولية
01:52
ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
3
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
4
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
5
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
خبر عاجل
13:52
مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت
6
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
13:51
مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله
7
خبر عاجل
10:54
مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة
خبر عاجل
10:54
مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة
8
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More