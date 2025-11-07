الأخبار
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

جو القارح
أخبار لبنان
2025-11-07 | 05:01
مشاهدات عالية
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
0min
لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع أنخفاض الحرارة لتعود وترتفع قليلًا الاحد والاثنين. ولا منخفضات ممطرة في المدى المنظور.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالًا
- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر 
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- السبت: غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الاحد: قليل السحب الى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

أخبار لبنان

حال الطقس

منخفضات

ممطرة

المدى

المنظور...

تفاصيل

الطقس

التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع
جنبلاط: أتمنى أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب
مقالات ذات صلة

LBCI
حال الطقس
2025-10-05

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-11-01

لا منخفضات ممطرة قبل التاسع من الشهر… اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-06

منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-08

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
08:47

مفرزة زحلة القضائية توقف سوريا بعد سرقة محال في تعلبايا

LBCI
أخبار لبنان
08:36

جنبلاط يُعيد طرح أسئلة حول العدالة: أين تحقيقات المرفأ ومن اغتال جو بجاني؟

LBCI
أخبار لبنان
08:14

رسامني هنأ اللجنة الموقتة لمرفأ بيروت وأكد دعم الوزارة لمسار الإصلاح والتطوير

LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-04

تدابير سير على جادة بيار الجميل وشارع المتحف بسبب أعمال برش وتزفيت

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-28

الجيش: توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-05

ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
08:12

عون يؤكد التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية ويكشف أمام وفد البنك الدولي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية

LBCI
أمن وقضاء
05:26

التصعيد الإسرائيلي أمس في الجنوب ترافق مع إنعقاد الكابينت المصغر... هذا ما بعد الإجتماع

LBCI
أخبار لبنان
03:29

الرئيس سلام: قرار الحرب والسلم حصرًا في يد الدولة ولبنان لا يتنافس مع سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:52

ترامب: إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
اقتصاد
02:48

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:34

رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
خبر عاجل
13:52

مسؤول عسكري اسرائيلي: طُرح على اجتماع المجلس الوزاري الامني المصغر ان تعزيز قدرات حزب الله اسرع من تنفيذ الحكومة اللبنانية قرار نزع سلاحه وهو ما يجعل موجات الهجمات المقبلة اوسع تصل حتى بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:51

مسؤول عسكري اسرائيلي: موجة الهجمات اليوم على لبنان "برومو" لما ستنفذه اسرائيل خلال ايام اذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
10:54

مجلس الوزراء عين مروان نافي رئيسًا للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت كما عين ٦ أعضاء في اللجنة

LBCI
خبر عاجل
12:26

رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم

