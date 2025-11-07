لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع أنخفاض الحرارة لتعود وترتفع قليلًا الاحد والاثنين. ولا منخفضات ممطرة في المدى المنظور.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غائم جزئيًا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالًا

- الحرارة : بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٦ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاحد: قليل السحب الى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٥ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س