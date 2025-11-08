الأخبار
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-11-08 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد الأحد، فيما لا منخفضات ممطرة قبل يوم ١٢ تشرين الثاني.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
السبت:
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالا
-الحرارة : ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥
الاحد :
قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
الاثنين :
قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
ارتفاع...ولا
منخفضات
جويّة
المدى
القريب
