الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-11-08 | 02:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعًا يوم غد الأحد، فيما لا منخفضات ممطرة قبل يوم ١٢ تشرين الثاني.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

السبت:
-الجو : غائم جزئيا مع احتمال رذاذ او مطر خفيف محلي شمالا
-الحرارة : ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٥

الاحد : قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س

الاثنين : قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

ارتفاع...ولا

منخفضات

جويّة

المدى

القريب

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-11-06

معدلات الحرارة الى انخفاض... ولا أمطار في المدى المنظور

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-10-31

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
حال الطقس
2025-10-29

إرتفاع بدرجات الحرارة غدًا... هذه تفاصيل طقس لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
2025-11-06

معدلات الحرارة الى انخفاض... ولا أمطار في المدى المنظور

LBCI
حال الطقس
2025-11-05

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
حال الطقس
2025-11-04

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-30

مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-01

مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات

LBCI
خبر عاجل
12:54

وزيرة المواصلات الإسرائيلية: يدنا على الزناد ونعمل في سوريا ولبنان وفي جبهات أبعد ولم ننهِ المهمة شمالًا ولا جنوبًا ولا في الجبهات البعيدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

باكستان: الاتفاق على وقف إطلاق نار موقت مع أفغانستان لمدة 48 ساعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكتاب مفتوح الى الرؤساء الثلاثة... حزب الله ينعي المبادرة المصرية وغيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

حزب الله يرد على المبادرات التفاوضية ويؤكد التزامه باتفاق 27 تشرين وحق المقاومة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 07-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
أخبار لبنان
05:01

لا منخفضات ممطرة في المدى المنظور... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
07:04

الجيش: توقيف مواطنين لافتعالهما إشكالًا في منطقة السبتية-المتن... وتلف خيم مزروعة بالماريجوانا في سهل إيعات

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More