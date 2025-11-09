إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار بدرجات الحرارة التي ترتفع قليلا اليوم وغدا الاثنين.



ويذكر ألا منخفضات ممطرة قبل ١٢ الشهر الحالي.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم جزئيا بسحب مرتفعة

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٩ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس يتقلب قليلا ويكون قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية شمالا وليلا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٦ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠كم/س.