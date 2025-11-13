طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

يتأثر لبنان بمنخفض جوي يبدأ بعد ظهر اليوم ويشتد على فترات بين الجمعة والسبت، حتى ينحسر الأحد ويحمل معه تدني كبير بالحرارة وامطار رعدية تكون غريزة احيانًا وثلوج تطال الجبال التي تزيد عن ٢١٠٠م بين الجمعة والسبت.



تفاصيل طقس اليوم :



-الجو: الجو غائم بالاجمال مع احتمال امطار رعدية محلية بعد الظهر خاصة جبلاً

-الحرارة: بين ١٦ و ٢٤ ساحلًا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غير مستقر وغائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانًا خاصة بعد الظهر وثلوج على ٢٣٠٠ متر (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢١ ساحلًا وبين ٧ و ١٩ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.



السبت: غير مستقر وغائم وتتساقط امطار رعدية غزيرة احيانًا خاصة بعد الظهر وثلوج على ٢٣٠٠ متر (خطر تشكل السيول وتساقط حبات البرد) والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٠ ساحلًا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س وتكون قوية جبلاً.