مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
حال الطقس
2025-11-16 | 03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
انكفأ المنخفض الجوي الذي سيطر على لبنان، وسيحلّ مكانه مرتفع جويّ ضخم يؤدي من جديد الى استقرار بالاحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الأحد:
-الجو : قليل السحب
-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪
- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤
الاثنين: مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الثلاثاء : مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة خاصة قبل الظهر والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
السابق
