إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

يؤدي مرتفع جوي ضخم الى استقرار بالاحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع وما بعد لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير. واحتمال عودة الامطار بشكل ضعيف في ٢٤ من الشهر الحالي واحتمال منخفض جوي عالي الفعالية اواخر الشهر الحالي، في حال ثبات التوقعات.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: قليل السحب

- الحرارة: بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و٧٠٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



- الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ٧ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س