English
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-11-17 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
يؤدي مرتفع جوي ضخم الى استقرار بالاحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع وما بعد لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير. واحتمال عودة الامطار بشكل ضعيف في ٢٤ من الشهر الحالي واحتمال منخفض جوي عالي الفعالية اواخر الشهر الحالي، في حال ثبات التوقعات.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: قليل السحب
- الحرارة: بين ١٥ و٢١ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و٧٠٪
- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج ٥٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الثلاثاء: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٧ ساحلا وبين ٦ و٢٢ بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ٧ و٢٧ بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
بدرجات
الحرارة...
تفاصيل
الأسبوع
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
السابق
