ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

يؤثر على لبنان مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير.



وتنكفئ هذه الكتل الإثنين مع احتمال عودة الأمطار يوم الثلاثاء المقبل.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: قليل السحب

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٦٠٪

- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ٢٠٢٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس مستقر ومشمس مع بعض السحب المرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس مستقر ومشمس مع بعض السحب المرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣١ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.