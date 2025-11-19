الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-11-19 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
يؤثر على لبنان مرتفع جوي ضخم يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية وما فوق معدلاتها بفارق كبير.
وتنكفئ هذه الكتل الإثنين مع احتمال عودة الأمطار يوم الثلاثاء المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: قليل السحب
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٨ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٦٠٪
- الرياح شمالية شرقية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ٢٠٢٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس مستقر ومشمس مع بعض السحب المرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس مستقر ومشمس مع بعض السحب المرتفعة ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣١ درجة ساحلا، بين ٧ و٢٧ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
الطقس
الحرارة
الأمطار
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-13
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-13
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-17
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
2025-11-17
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-18
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-11-18
إستقرار بالأحوال الجوية وارتفاع كبير بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-11-17
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
2025-11-17
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
0
حال الطقس
2025-11-16
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
حال الطقس
2025-11-16
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
0
حال الطقس
2025-11-15
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
2025-11-15
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
0
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: 300 ضابط وجندي في الخدمة الدائمة طلبوا إنهاء خدمتهم العسكرية على الفور
آخر الأخبار
03:56
الجيش الإسرائيلي: 300 ضابط وجندي في الخدمة الدائمة طلبوا إنهاء خدمتهم العسكرية على الفور
0
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
0
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
أخبار لبنان
07:12
ناصر الدين: تخصيص موازنات تصل إلى مليون دولار لدعم الطاقم الطبي وتعزيز الخدمات الصحية
0
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
06:51
بعد الغارة الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
06:27
في عريضة جديدة...نواب المعارضة يحذّرون من تعطيل اقتراع المغتربين
0
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
أخبار لبنان
06:02
مؤتمر "Beirut One" يستكمل أعماله لليوم الثاني...
0
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
أخبار لبنان
05:47
جابر التقى وفد "جمعية مصارف لبنان" : للتشارك في تحمل المسؤوليات لإعادة الودائع إلى المودعين
0
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
أخبار دولية
01:12
ترامب يصنف السعودية "حليفا رئيسيا من خارج حلف الأطلسي"
0
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
2
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
أخبار لبنان
10:00
نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد
3
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
4
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
5
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More