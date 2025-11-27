استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت

يسيطر مرتفع جويّ واستقرار في الأحوال الجوية على طقس لبنان، لغاية السبت.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر قليل السحب نهارًا

-الحرارة : بين ١٥ و ٢٤ درجة ساحلًا وبين ١٩ و ١٩ بقاعًا وبين ٨ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا : ٦٠ و ٩٦ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة :

مستقر غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٤ بقاعًا وبين ١١ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت :

مستقر غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ٢١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س