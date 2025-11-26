طقس مستقر … حتى السبت

يسيطر على لبنان مرتفع جوي، وتشهد الأجواء استقرارًا حتى يوم السبت المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأربعاء:

-الجو : مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ

-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٦ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤



الخميس : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ١٩ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة : مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س