طقس مستقر … حتى السبت

أخبار لبنان
2025-11-26 | 02:08
طقس مستقر … حتى السبت

يسيطر على لبنان مرتفع جوي، وتشهد الأجواء استقرارًا حتى يوم السبت المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الأربعاء:
-الجو : مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الرذاذ 
-الحرارة : بين ١٥ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٦ ٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٧٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٤

الخميس : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ١٩ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة : مستقر غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٣ بقاعاً وبين ١١ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

أخبار لبنان

حال الطقس

مستقر

السبت

فضل الله: لم يقدم للبنان أي طرح يؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي سوى استمرار القتل أو الاستسلام
نصائح لـ«حزب الله» بعدم الرد على اغتيال الطبطبائي...احتراماً لـ«الهدنة البابوية»
