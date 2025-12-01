المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

ما زال المنخفض الجوي فوق البحر الأسود وتركيا يؤثر على لبنان اليوم إنما بفعالية أضعف من الأمس لينكفئ تدريجيا مع تقدم الوقت.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في الصباح

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (١٣٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس مستقر وغائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس مستقر وغائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.