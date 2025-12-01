الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-12-01 | 02:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
ما زال المنخفض الجوي فوق البحر الأسود وتركيا يؤثر على لبنان اليوم إنما بفعالية أضعف من الأمس لينكفئ تدريجيا مع تقدم الوقت.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في الصباح
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa
- الانقشاع: يسوء جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع الموج (١٣٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مستقر وغائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس مستقر وغائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٧ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
المنخفض الجوي
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-09
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-10-10
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
حال الطقس
2025-10-10
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
0
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-11-29
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
حال الطقس
2025-11-29
لبنان يتأثر بمنخفص جوي غدًا...
0
حال الطقس
2025-11-28
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-28
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-27
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
حال الطقس
2025-11-27
استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-23
أفضل برنامج عربي... وسام حنا يُكرَّم بمصر عن "أكرم من مين" ويهدي تكريمه للـLBCI وفريق العمل ولروح يمنى شري
منوعات
2025-09-23
أفضل برنامج عربي... وسام حنا يُكرَّم بمصر عن "أكرم من مين" ويهدي تكريمه للـLBCI وفريق العمل ولروح يمنى شري
0
رياضة
2025-10-06
تصفيات مونديال 2026... رودري ينضم الى قائمة الغائبين عن إسبانيا
رياضة
2025-10-06
تصفيات مونديال 2026... رودري ينضم الى قائمة الغائبين عن إسبانيا
0
أمن وقضاء
2025-11-04
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
أمن وقضاء
2025-11-04
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-11-11
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
2025-11-11
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
0
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
0
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
0
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
0
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
0
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
0
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
0
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
2
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
3
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
4
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
5
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
6
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
7
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
8
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More