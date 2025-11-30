الأخبار
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-11-30 | 02:57
مشاهدات عالية
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان اليوم، منخفض جوي فوق البحر الأسود وتركيا ويضعف يوم غد الاثنين.

ويحمل المنخفض الجوي أمطارا تكون غزيرة أحيانا الأحد، مع انخفاض بدرجات الحرارة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: يتحول تدريجيا الى غير مستقر وغائم وتتساقط أمطار رعدية تكون غزيرة وعلى فترات في بعض المناطق خصوصا السواحل والمحيط مع احتمال تساقط برد وتتساقط الثلوج على الـ٢٥٠٠ متر. 
-درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر. 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪.
- الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa.
- الانقشاع: جيد.
- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا في الصباح. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: الطقس مستقر وغائم جزئيا مع احتمال تساقط رذاذ محلي. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٥ و٢١ درجة ساحلا، بين ٧ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

أمطار

الحرارة

الطقس

منخفض جوي

