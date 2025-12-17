استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جويّ يستمر لعدة أيام، مع بقاء الطقس البارد نتيجة الرياح الشمالية الباردة حتى يوم الجمعة.في تفاصيل طقس اليوم:-الجو : مستقر وبارد-الحرارة : ٩ و ١٧ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٧ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.الجمعة: غائم حزئيًا والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٨ ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.