LBCI
LBCI

استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس

حال الطقس
2025-12-17 | 02:10
استقرار جوي وحرارات متدنية… إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان استقرار جويّ يستمر لعدة أيام، مع بقاء الطقس البارد نتيجة الرياح الشمالية الباردة حتى يوم الجمعة.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر وبارد
-الحرارة : ٩ و ١٧ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠ ٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٩ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٧ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.

الجمعة: غائم حزئيًا والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٨ ساحلا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


