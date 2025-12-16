الطقس يستقر نسبيًا في لبنان… والرياح الشمالية الباردة مستمرة حتى الجمعة

يشهد لبنان عودة للإستقرار الجوي النسبي، مع استمرار تأثير الرياح الشمالية الباردة حتى يوم الجمعة.



في تفاصيل طقس اليوم :



-الجو : متقلب غائم اجمالا وبارد مع احتمال خفيف لبعض المطار المتفرقة الخفيفة خاصة جبلاً وشرقًا وتتساقط ذخات ثلجية خفيفة متفرقة على ارتفاع ١٥٠٠م في حال توفر الهطول مؤخراً ليلًا وأقل من ذلك بقليل شرقاً



-الحرارة : ٩ و ١٧ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٤ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر



- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٠ ٪



- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa



- الانقشاع : جيد



- حال البحر : منخفض الموج ٧٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاربعاء : غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٦ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الخميس : مشمس والحرارة تتراوح بين ٨ و ١٦ ساحلًا وبين صفر و ١٠ بقاعاً وبين ٣ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س