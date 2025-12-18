استقرار جوي لأيام عدة...

يؤثر على لبنان استقرار جوي ولايام عدة، فيما يستمر الطقس البارد نتيجة الرياح الشمالية الباردة لغاية يوم الجمعة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس مستقر وبارد

-الحرارة: ٩ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٣ بقاعاً وبين ٤ و١٢ على الـ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: غائم حزئيا والحرارة تتراوح بين ٨ و١٨ ساحلا وبين صفر و١٣بقاعاً وبين ٥ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



السبت: متقلب غائم جزئياً واحتمال لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٦ بقاعاً وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.