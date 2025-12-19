الطقس مستقر... وهذه تفاصيله

يؤثر استقرار جوي على لبنان لغاية ٢٧ الشهر الحالي فيما يستمر الطقس البارد نتيجة الرياح الشمالية الباردة لغاية لتعود وترتفع الحرارة الأحد والاثنين.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس الى غائم جزئياً

-الحرارة: ٩ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٣ بقاعاً وبين ٤ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج ٤٠سم وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: غائم جزئياً واحتمال لبعض الرذاذ المحلي والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٦ بقاعاً وبين ٧ و١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاحد: غائم جزئياً واحتمال لبعض الرذاذ المحلي فجرا والحرارة تتراوح بين ١٤ و٢٢ ساحلا وبين ٤ و١٧ بقاعاً وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س