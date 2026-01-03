عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

يؤثر على لبنان استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم وفي الأيام المقبلة نتيجة ارتفاع قيم الضغط فوق منطقتنا. أما الجو فيبقى باردا رغم ارتفاع درجات الحرارة.



ويذكر أن هناك احتمالا لعودة الأمطار في ١٠ الشهر الحالي.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



-الجو: بارد ومشمس

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٨ و١٦ درجة ساحلا، وبين -٢ و٩ درجات بقاعاً وبين ٢ و٦ درجات على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٠٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس مستقر، بارد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٧ درجة ساحلا، وبين صفر و١٣ درجة بقاعاً وبين ٤ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأحد: الطقس مستقر، بارد وقليل السحب. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و١٩ درجة ساحلا، بين ١ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.