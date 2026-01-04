استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم وفي الايام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.



ومن المحتمل أن تعود الامطار بعد ظهر الجمعة.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: بارد ومشمس

-الحرارة: ١١ و١٧ ساحلا وبين صفر و١٣ بقاعاً وبين ٤ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٥ بقاعاً وبين ٨ و١٢ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ١٩ ساحلا وبين ٣ و١٤ بقاعاً وبين ٨ و١٣ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

