استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة

2026-01-06 | 04:39
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة

يؤثر على لبنان استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم وفي الايام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. 

ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر يوم الاثنين المقبل يكون أكثر برودة وأيضا قصير المدّة. 

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة
-الحرارة: بين  ١٣ و ١٩ ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الأربعاء: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا، وبين ٢ و ١٦ درجة بقاعاً، وبين ٨ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا، وبين ٦ و ١٨ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
 
 
