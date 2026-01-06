الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
حال الطقس
2026-01-06 | 04:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار جوي تام بانتظار منخفض الجمعة
يؤثر على لبنان استقرار تام في الاحوال الجوية اليوم وفي الايام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر يوم الاثنين المقبل يكون أكثر برودة وأيضا قصير المدّة.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مستقر ومشمس ويتخلل الجو سحب مرتفعة
-الحرارة: بين ١٣ و ١٩ ساحلًا وبين ٢ و ١٥ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأربعاء: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ درجة ساحلًا، وبين ٢ و ١٦ درجة بقاعاً، وبين ٨ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٥ درجة ساحلًا، وبين ٦ و ١٨ درجة بقاعاً، وبين ١٠ و ١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
حال الطقس
بانتظار
منخفض
الجمعة
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-13
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
حال الطقس
2025-10-13
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
0
حال الطقس
2025-12-09
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
حال الطقس
2025-12-09
منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة
0
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
آخر الأخبار
2025-12-12
منخفض جوي يليه استقرار... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
حال الطقس
2025-12-08
منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-01-05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
2026-01-05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
0
حال الطقس
2026-01-04
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
2026-01-04
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
0
حال الطقس
2026-01-03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
2026-01-03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
0
أخبار دولية
2025-12-23
البرلمان الفنزويلي يقرّ قانونا يفرض السجن على المروّجين للحصار
أخبار دولية
2025-12-23
البرلمان الفنزويلي يقرّ قانونا يفرض السجن على المروّجين للحصار
0
أخبار لبنان
09:52
الرئيسة فون دير لاين والرئيس كوستا يزوران لبنان في 9 كانون الثاني
أخبار لبنان
09:52
الرئيسة فون دير لاين والرئيس كوستا يزوران لبنان في 9 كانون الثاني
0
أخبار لبنان
2025-11-21
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
أخبار لبنان
2025-11-21
"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
أخبار لبنان
07:51
قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:50
بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ
0
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
آخر الأخبار
01:20
زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
2
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
3
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
4
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
أمن وقضاء
07:36
قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه
5
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
6
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
07:29
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
7
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
8
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
خبر عاجل
13:32
معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More