الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس

يؤثر على لبنان اليوم استقرار جوي، فيما تبدأ الرياح الشمالية القارسة البرودة بالانكفاء.



ومن المتوقع أن يتقلب الطقس بين ظهر غد الخميس والسبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من اليوم.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مستقر وغائم إجمالا

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٧ درجة ساحلا، وبين -٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٣ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس متقلب وغائم وتتساقط أمطار متفرقة بعد الظهر ومساء، فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية (٢٢٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة صباحاً، فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية (٢٠٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.