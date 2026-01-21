الأخبار
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-01-21 | 01:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرياح الشمالية تبدأ بالانكفاء... وعودة الأمطار المحلية الخميس
يؤثر على لبنان اليوم استقرار جوي، فيما تبدأ الرياح الشمالية القارسة البرودة بالانكفاء.
ومن المتوقع أن يتقلب الطقس بين ظهر غد الخميس والسبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من اليوم.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: مستقر وغائم إجمالا
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٦ و١٧ درجة ساحلا، وبين -٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٣ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس متقلب وغائم وتتساقط أمطار متفرقة بعد الظهر ومساء، فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية (٢٢٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس متقلب وغائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة صباحاً، فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية (٢٠٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٩ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٧ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أمطار
الرياح
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
السابق
