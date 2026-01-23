طقس متقلب حتى الغد... هذه التفاصيل

ما زال تدفق تيارات رطبة نحو شرق المتوسط يؤثر على لبنان بطقس متقلب ضعيف الفعالية من حيث البرودة والهطول ويستمر اليوم وغدا قبل ان يستقر الطقس الاحد يليه منخفض جوي سريع يتوجه من فوق الجزر اليونانية ويؤثر على لبنان الاربعاء المقبل وبفعالية ضعيفة أيضاً.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: متقلب وغائم وتتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ٢١٠٠ متر

- الحرارة: بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: يسوء محلياً

- حال البحر: منخفض الموج ٦٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: متقلب وغائم وتتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ١٧٠٠ متر الحرارة تتراوح بين ١١ و ١٧ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س



- الاحد: مستقر نسبياً وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س