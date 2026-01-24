الأخبار
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
2026-01-24 | 04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
ما زال تدفّق التيارات الرطبة نحو شرق المتوسط يؤثّر على لبنان، ما يؤدي إلى طقس متقلّب ضعيف الفعالية من حيث البرودة والهطولات، ويستمر هذا الطقس اليوم أيضًا، قبل أن يستقرّ غدًا الأحد.
ويليه منخفض جوي سريع يتمركز فوق الجزر اليونانية ويؤثّر على لبنان يوم الأربعاء المقبل، بفعالية ضعيفة أيضًا
في تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
السبت:
-الجو : متقلب وغائم وتتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ١٧٠٠متر
-الحرارة : وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : يسوء محلياً
- حال البحر : منخفض الموج ٦٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
الاحد:
مستقر نسبياً وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
الاثنين:
مستقر وغائم جزئياً والحرارة بسحب مرتفعة ومتوسطة والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٧ و ١٥ بقاعاً وبين ٥ و ١٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
