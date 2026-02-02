منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا

يشهد لبنان والمنطقة طقساً أشبه بالربيعي، مع استمرار تدفّق رياح تُعدّ دافئة نسبياً في مثل هذه الفترة من العام، ما يؤدي إلى تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وتتخلّل هذه التيارات الدافئة منخفضات خجولة، لا سيّما لناحية قِصر مدّتها الزمنية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: دافئ نهارًا مع رياح نشطة مغيرة ويتحول ممطر مؤخراً ليلاً

-الحرارة : ١٥ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٠ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : مرتفع الموج ٢٠٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة صباحًا واحتمال تشكل السيول وتساقط البرد وتتساقط الثلوج على ١٦٠٠ متر وتتدنى قليلا مساءً، والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٥ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ٩ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س.

الاربعاء: مستقر وغائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.