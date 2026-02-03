منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

يتأثّر لبنان اليوم بمنخفض جوي اعتيادي وبارد، قصير المدّة، حيث يبدأ بالانحسار ليلًا، لتعود الأجواء المستقرّة ويترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

-الجو : غير مستقر مع امطار رعدية تكون غزيرة صباحا مع احتمال تشكل سيول وتساقط برد وثلوج على ١٦٠٠متر

-الحرارة : بين ١٠ و ١٥ ساحلا وبين ٣ و ١١ بقاعاً وبين ٦ و ٩ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : يسوء محليا

- حال البحر : مرتفع الموج ٢٠٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



الاربعاء: مستقر وغائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ١٠ و ١٧ ساحلا وبين ٣ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س