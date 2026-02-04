الأخبار
LBCI
LBCI

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

جو القارح
حال الطقس
2026-02-04 | 10:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

يعود الاستقرار اليوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في اليومين المقبلين، قبل ان يتقلب الطقس بعد ظهر الحمعة والسبت بسبب منخفض جوي ضعيف الفعالية.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مستقر وغائم جزئيا 
-الحرارة: بين ١٠ و١٧ ساحلا وبين ٣ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٧٥ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مستقر وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٥ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: متقلب وغائم ورياح نشطة واحتمال امطار محلية خاصة جبلا وشرقا والحرارة تتراوح ١٣ و٢٢ ساحلا وبين ٥ و١٧ بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الاستقرار

وارتفاع

الحرارة

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
LBCI السابق

