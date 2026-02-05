هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

بعد تعرض لبنان لمنخفضات متتالية وعالية الفعالية الشهر الماضي، شهد لبنان تغيّراً جذرياً ومفاجئاً بالمنظومة الجوية حتى قبل نهاية شهر كانون الثاني.