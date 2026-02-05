الأخبار
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-02-05 | 01:46
مشاهدات عالية
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

بعد تعرض لبنان لمنخفضات متتالية وعالية الفعالية الشهر الماضي، شهد لبنان تغيّراً جذرياً ومفاجئاً بالمنظومة الجوية حتى قبل نهاية شهر كانون الثاني.
ويعود السبب إلى بدء انتقال الكتل الهوائية الباردة نحو غرب أوروبا، بالتزامن مع انخفاض كبير في الضغط الجوي هناك، ما أدّى في المقابل إلى تحفيز تدفّق الرياح الدافئة من فوق شمال وشمال شرق أفريقيا باتجاه منطقتنا بشكل مستمر.

وقد أدّت هذه المنظومة إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدّلاتها الموسمية بفارق واضح، ترافق أحياناً مع رياح نشطة ودافئة نسبياً ومحمّلة بالغبار، ويبدو أنّ هذا الطقس سيستمر خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن الأمطار لم تنقطع إنما المنخفضات التي نشهدها مؤخراً ضعيفة الفعالية، قصيرة المدّة دافئة نسبياً، ما أدّى إلى تساقط الأمطار حتى على الجبال العالية التي تفوق 2000 متر، الأمر الذي سيؤدي الى ذوبان سريع للثلوج في الأيام القليلة المقبلة.

وتشير المعطيات إلى بشائر تغيّر في المنظومة الجوية بعد منتصف الشهر الحالي، لمصلحة منطقتنا.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مستقر مشمس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس متقلب وغائم مع رياح نشطة واحتمال خفيف لتساقط أمطار محلية خصوصا جبلا وشرقا. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

السبت: الطقس غير مستقر وممطر أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
 
 
