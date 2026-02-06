الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
19
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-06 | 01:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم ولغاية الظهر، ثم نتأثر بمنخفض جوي ضعيف بعد الظهر والغد قبل أن ينكفئ يوم الأحد.
ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية من حين لآخر.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: غائم ويتقلب الطقس بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا جبلاً وشرقا، فيما نشهد بعض الغار في الجو
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت:
الطقس غير مستقر وممطر أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.
الأحد:
الطقس غائم جزئيا مع رياح نشطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أمطار
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-11-10
الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-01-24
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
2026-01-24
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-05
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
2026-02-05
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
0
حال الطقس
2026-02-04
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
حال الطقس
2026-02-04
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
0
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
0
حال الطقس
2026-02-02
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
حال الطقس
2026-02-02
منخفض جوي خلال الساعات القادمة… رياح ثم امطار ليلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:09
لجنة الإعلام والإتصالات إجتمعت في حضور الوزير الحاج.. والموسوي عرض تقييمًا للوقائع والإلتزامات
أخبار لبنان
08:09
لجنة الإعلام والإتصالات إجتمعت في حضور الوزير الحاج.. والموسوي عرض تقييمًا للوقائع والإلتزامات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
0
منوعات
14:25
واقعة صادمة... عاملة حضانة ترمي حذاءً على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البلد!
منوعات
14:25
واقعة صادمة... عاملة حضانة ترمي حذاءً على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البلد!
0
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
2
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
3
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
4
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
5
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
6
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
7
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
8
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More