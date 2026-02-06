الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

يؤثر على لبنان استقرار جوي اليوم ولغاية الظهر، ثم نتأثر بمنخفض جوي ضعيف بعد الظهر والغد قبل أن ينكفئ يوم الأحد.



ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق معدلاتها الموسمية من حين لآخر.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: غائم ويتقلب الطقس بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار محلية خصوصا جبلاً وشرقا، فيما نشهد بعض الغار في الجو

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس غير مستقر وممطر أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠ متر). أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٥ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الأحد: الطقس غائم جزئيا مع رياح نشطة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٧٠ كم/س.