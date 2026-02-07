منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

يتأثر لبنان بمنخفض جوي ينسحب غدًا الأحد، على أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها بين الحين والآخر، من دون توقع عواصف قوية في المدى القريب.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الجو : غير مستقر وممطر احيانا وثلوج على الجبال العالية

-الحرارة : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : متوسط

- حال البحر : مرتفع الموج ١٥٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الاحد: غائم جزئيا ورياح نشطة والحرارة تتراوح ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٧٠ كم/س



الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س