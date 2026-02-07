الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

حال الطقس
2026-02-07 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

يتأثر لبنان بمنخفض جوي ينسحب غدًا الأحد، على أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها بين الحين والآخر، من دون توقع عواصف قوية في المدى القريب.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
-الجو : غير مستقر وممطر احيانا وثلوج على الجبال العالية 
-الحرارة : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٥ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على ال ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
- الانقشاع : متوسط
- حال البحر : مرتفع الموج ١٥٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاحد: غائم جزئيا ورياح نشطة والحرارة تتراوح ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠  و ٧٠ كم/س

الاثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٥ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

اليوم…

وينكفئ

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-01-29

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
حال الطقس
2025-12-23

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

LBCI
حال الطقس
2026-01-14

يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس

LBCI
حال الطقس
2025-12-30

منخفض جوي جديد غدًا...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-02-06

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
حال الطقس
2026-02-05

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
حال الطقس
2026-02-04

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-02-03

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-02-06

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
حال الطقس
2025-11-19

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:33

افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية

LBCI
أخبار دولية
08:25

عراقجي يجري محادثات في الدوحة ولا موعد محدداً بعد لجولة جديدة من المحادثات النووية

LBCI
أخبار دولية
08:24

ترامب يفرض رسوماً على المتعاملين مع إيران رغم إشادته بالمحادثات النووية

LBCI
خبر عاجل
07:27

الرئيس سلام من بنت جبيل: جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

فضل الله يستقبل رئيس الحكومة في بنت جبيل: نأمل أن تثمر الزيارة مشروعًا لإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

رئيس الحكومة في جولة على مناطق صور وبنت جبيل جنوبًا...

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:06

سلام يستكمل جولته الجنوبية...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
أخبار لبنان
05:44

الرئيس عون واللبنانية الأولى كرّما المساهمين مادياً ومعنوياً في نجاح زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

LBCI
خبر عاجل
12:26

مرقص: الموافقة على طلب وزارة الأشغال لناحية إعادة تشغيل مرحليّ لمطار القليعات كمرحلة أولى لمدة 4 سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More