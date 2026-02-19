الأخبار
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

حال الطقس
2026-02-19 | 01:06
مشاهدات عالية
2min
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة

يؤثر على لبنان قبل ظهر اليوم منخفض جوي، يليه استقرار وارتفاع في درجات الحرارة.

ويتقلّب الطقس بين ليل السبت والأحد، مع احتمال هطول أمطارٍ محلية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم مع تساقط امطار متفرقة قبل الظهر وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠ متر

-الحرارة : بين ١٢ و ٢٠ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١١ درجة على الـ ١٠٠٠ متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : يسوء محلياً
- حال البحر : مرتفع الموج ٢ متر وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.

السبت : مستقر قليل السحب يتقلب مساء مع احتمال أمطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٤٠ كم/س.
 
 
