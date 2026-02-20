إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

استقرار جوي عاد يؤثر على لبنان ويستمر لغاية السبت قبل ان يتقلب الطقس بين ليل السبت والاثنين مع امطار محلية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس

- الحرارة: بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٨ و ١٦ بقاعاً وبين ٩ و ١٣ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و ٧٥ ٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع: حيد

- حال البحر: منخفض الموج ٨٠سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- السبت: مستقر قليل السحب يتقلب مساء مع احتمال أمطار محلية والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



- الاحد: متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٨ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س