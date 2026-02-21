الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-02-21 | 02:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
يؤثر على لبنان استقرار جوي ويستمر لغاية مساء اليوم السبت، قبل أن يتقلب الطقس بين الليلة ويوم الثلاثاء مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة.
ويذكر أن رياحا شمالية باردة بإنتظارنا بعد منتصف الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
-الجو: مشمس
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: حيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد:
الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الإثنين:
الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لساعات
الأمطار
وانخفاض
الحرارة
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-06
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
حال الطقس
2026-01-25
استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء
0
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-12-14
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
0
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-30
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-02-20
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2026-02-20
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
0
حال الطقس
2026-02-19
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
2026-02-19
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-18
طقس ممطر وثلوج جبلا...
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-18
طقس ممطر وثلوج جبلا...
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-17
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-02-06
ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور
أمن وقضاء
2026-02-06
ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور
0
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
0
أخبار دولية
2026-02-10
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
أخبار دولية
2026-02-10
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
0
أخبار دولية
2025-10-03
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
أخبار دولية
2025-10-03
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
0
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
0
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
2
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
3
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
4
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
5
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
6
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
7
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More