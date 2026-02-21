الأخبار
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة

جو القارح
حال الطقس
2026-02-21 | 02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة

يؤثر على لبنان استقرار جوي ويستمر لغاية مساء اليوم السبت، قبل أن يتقلب الطقس بين الليلة ويوم الثلاثاء مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة. 

ويذكر أن رياحا شمالية باردة بإنتظارنا بعد منتصف الأسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الجو: مشمس
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع: حيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الإثنين: الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لساعات

الأمطار

وانخفاض

الحرارة

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
LBCI السابق

