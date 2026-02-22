كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

تؤثر على لبنان كتل هوائية باردة ورطبة اليوم ولغاية يوم الأربعاء بحيث يكون الطقس خلال هذه الفترة متقلبا بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة، فيما يرتفع هذا الاحتمال أكثر يوم غد الاثنين.



يذكر أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية شمالية قارسة البرودة ومصدره شرق أوروبا والبحر الأسود، يتوقع أن يضرب لبنان يوم الخميس المقبل مع تساقط أمطار تبدأ غزيرة صباحا وتترافق مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة، فيما من المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة الـ٩٠٠ متر ليل الخميس - فجر الجمعة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: متقلب مع تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٩٠٠متر

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

- الانقشاع: حيد

- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الإثنين: الطقس غير مستقر مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٧ درجة ساحلا، بين ٣ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس متقلب مع تساقط أمطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٥ و١٤ درجة بقاعاً وبين ٨ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.