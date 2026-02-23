الأخبار
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

جو القارح
حال الطقس
2026-02-23 | 00:54
مشاهدات عالية
كتل هوائية رطبة مستمرة... منخفض قطبي الخميس

كتل هوائية باردة ورطبة لا تزال تؤثر على لبنان اليوم وتستمر لغاية الاربعاء بحيث يكون الطقس خلال هذه الفترة متقلبا بين الصحو وتساقط امطار خاصة اليوم الاثنين.
 
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرود مصدره شرق اوروبا والبحر الاسود متوقع ان يضرب لبنان يوم الخميس المقبل مع امطار تبدأ غزيرة صباحا وتترافق مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة، فيما من المتوقع ان يلامس تساقط الثلوج عتبة الـ٩٠٠ متر فجر الجمعة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠متر 
-الحرارة: بين ١٢ و١٧ ساحلا وبين ٤ و١٣ بقاعاً وبين ٥ و ١٠ على الـ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٠ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٨٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و٤٠ كم/س.

الاربعاء: متقلب مع تساقط احتمال خفيف لامطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٩٠٠متر والحرارة تتراوح بين ١٢ و١٨ ساحلا وبين ٤ و١٤ بقاعاً وبين ٦ و١١ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

هوائية

مستمرة...

منخفض

الخميس

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
LBCI السابق

