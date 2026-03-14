منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

حال الطقس
2026-03-14 | 03:11
مشاهدات عالية
منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

 يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم السبت، ويستمر حتى ظهر الاثنين، مصحوبًا بأمطار غزيرة أحيانًا ورياح قوية وثلوج على المرتفعات العالية. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل يستمر لأيام عدّة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:
-الجو : غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٤٠٠متر
-الحرارة : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪
- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa
- الانقشاع : يسوء محلياً
- حال البحر : مرتفع الموج يصل الى ٣ أمتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

الاحد: غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠ متر نهارًا يتدنى تساقطها الى ١٦٠٠متر ليلاً مساء والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س

الاثنين: غير مستقر قبل الظهر مع امطار متفرقة ثمّ يستقر الطقس تدريجياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


LBCI
خبر عاجل
20:41

اكسيوس: تخطّط إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في لبنان بشكل كبير، بهدف السيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
2026-03-13

مكتب فضل الله: الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد

LBCI
خبر عاجل
06:02

الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا تهدف إلى إضعاف القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية لحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:11

منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:11

وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
05:35

هدوء حذر في صور..

LBCI
أخبار لبنان
05:21

الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:29

الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:25

كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:10

من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:31

ماذا عن حركة النزوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:55

استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا

LBCI
أخبار لبنان
02:28

هكذا بدت النبطية صباحًا...

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
01:09

بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم

LBCI
أمن وقضاء
11:24

أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:47

في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:29

الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:31

ماذا عن حركة النزوح؟

LBCI
أخبار لبنان
12:59

أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا

