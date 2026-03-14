منخفض جوي يضرب اليوم وينحسر الاثنين: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

يؤثر منخفض جوي على لبنان اليوم السبت، ويستمر حتى ظهر الاثنين، مصحوبًا بأمطار غزيرة أحيانًا ورياح قوية وثلوج على المرتفعات العالية. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل يستمر لأيام عدّة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

-الجو : غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٤٠٠متر

-الحرارة : ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع : يسوء محلياً

- حال البحر : مرتفع الموج يصل الى ٣ أمتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



الاحد: غير مستقر وممطر مع برق ورعد وثلوج على ٢٠٠٠ متر نهارًا يتدنى تساقطها الى ١٦٠٠متر ليلاً مساء والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الاثنين: غير مستقر قبل الظهر مع امطار متفرقة ثمّ يستقر الطقس تدريجياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س