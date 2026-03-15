منخفض جوي يسيطر على لبنان وينحسر ظهر غدٍ الاثنين

لا يزال منخفض جوي يؤثر على لبنان اليوم، على أن ينحسر تدريجياً ظهر غد الاثنين، مصحوباً بأمطار غزيرة أحياناً ورياح قوية وثلوج على المرتفعات العالية. كما يُتوقع وصول منخفض جوي آخر منتصف الأسبوع المقبل يستمر لأيام عدة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأحد:

-الحرارة : تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥ ٪

- الرياح غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : يسوء محلياً

- حال البحر : مرتفع، الموج يصل ٣ أمتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



الاثنين: غير مستقر قبل الظهر مع امطار متفرقة ليعود الطقس الى استقراره تدريجياً والحرارة تتراوح بين ١١ و ١٨ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س



الثلاثاء: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٥ و ١٨ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س