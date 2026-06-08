الحرارة ضمن المعدلات ولا موجات حرّ قريبًا

ما زال يؤثّر ‎طقس ربيعيّ معتاد على لبنان اليوم وفي الأيّام المقبلة.

ولا تغيّر جذريّ في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب

-الحرارة : بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا : ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان وشرق لبنان

- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء : مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

الاربعاء : مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س