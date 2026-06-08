الحرارة ضمن المعدلات ولا موجات حرّ قريبًا

ما زال يؤثّر طقس ربيعيّ معتاد على لبنان اليوم وفي الأيّام المقبلة.
ولا تغيّر جذريّ في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب
-الحرارة : بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلًا : ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان وشرق لبنان
- الضغط الجويّ السطحيّ : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء : مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.
الاربعاء : مشمس يتحول غائم جزئيًا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣١ بقاعًا وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س