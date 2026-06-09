طقس ربيعي معتاد والحرارة حول معدلاتها الموسمية...

لا يزال يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد اليوم ويستمر في الايام المقبلة ولا تغيّر جذريا في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة مما يؤدي الى تشكل سحب على السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.-الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب-الحرارة: بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان وشرق لبنان- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجةالاربعاء: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.الخميس: مشمس يتحول الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.