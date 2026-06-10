طقس ربيعي معتاد يؤثر على لبنان...

يؤثر طقس ربيعي معتاد على لبنان اليوم وفي الايام القادمة ولا تغيّر جذري في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيا ما يؤدي الى تشكل سحب على السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب

- الحرارة: بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط اقصى شمال لبنان وشرق لبنان

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاربعاء: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س



- الخميس: مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س