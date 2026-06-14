طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات

يؤثر على لبنان طقس ربيعي رطب اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر جذريا في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.



تفاصيل طقس اليوم:



-الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئياً

-الحرارة: بين ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٣ و٣١ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: مشمس يتحول الى غائم جزئياً السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.