طقس ربيعي معتاد... ماذا عن درجات الحرارة؟

يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتاد ورطب قليلاً اليوم وفي الأيام المقبلة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية، مع تسجيل فروقات طفيفة من يوم إلى آخر.



أما الرطوبة فتبقى مرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مشمس يتحول الى غائم جزئياً

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين٢٠ و٢٧ درجة ساحلا، بين ١٣ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس مشمس ويتحول الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ ساحلا وبين ١٢ و٣١ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس مشمس ويتحول الى غائم جزئياً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣١ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.