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طقس صيفي معتاد واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2026-06-22 | 02:35
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طقس صيفي معتاد واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
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طقس صيفي معتاد واستقرار نسبي بدرجات الحرارة

في الوقت الذي لا تزال فيه أوروبا تحت وطأة موجة حرّ غير مسبوقة، يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد ورطب قليلاً اليوم وفي الأيام المقبلة، من دون تغيّر يُذكر في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما تؤدي الرطوبة المرتفعة نسبياً إلى تشكّل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مشمس وتتخلله سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر 
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مشمس الى غائم جزئياً ويتشكل ضباب محلي جبلاً. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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طقس صيفي

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