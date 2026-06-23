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استقرار الحرارة واستمرار تشكل السحب...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-06-23 | 01:29
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استقرار الحرارة واستمرار تشكل السحب...
في وقت لا تزال فيه اوروبا تحت وطأة موجة حر غير مسبوقة، يسيطر على لبنان طقس معتاد ورطب قليلاً اليوم وفي الايام المقبلة ولا تغيّر كبيرا في درجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية مع فروقات طفيفة بين يوم وآخر، فيما الرطوبة المرتفعة نسبيا مما يؤدي الى تشكل سحب خفيفة فوق السواحل ومرتفعات السلسلة الغربية.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: مشمس يتخلل الجو سحب خفيفة وضباب محلي جبلاً بعد الظهر
-الحرارة: بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على ال ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباي
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.
الخميس: مشمس الى غائم جزئياً وضباب محلي جبلاً والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٦ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
الحرارة
واستمرار
السحب...
طقس صيفي معتاد واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
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