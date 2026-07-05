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تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2026-07-05 | 04:19
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تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد... هذه تفاصيل الطقس
طقس صيفي وحار قليلا اليوم وفي الايام القادمة والحرارة مستقرة فيما الرطوبة مرتفعة والأجواء تتحول الى غائمة جزئيا. من جهة اخرى، تيارات رطبة تؤثر على لبنان بدءا من الغد جيث تتكاثف السحب مع أحتمال رذاذ محلي خاصة جبلاً.
تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا والحرارة المحسوسة ساحلا تتراوح بين ٣٣ و ٣٥ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الجو: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي
- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاثنين: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية
- الثلاثاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية
*
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LBCI Lebanon News
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لبنان
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طقس رطب واحتمال رذاذ او امطار خفيفة...
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