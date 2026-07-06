الطقس الرطب مستمر...

‎طقس صيفي رطب ما زال يؤثر على لبنان، هذه التيارات الرطبة تؤدي الى تكاثف السحب مع أحتمال رذاذ او مطر محلي خاصة جبلاً.

تذكير بأن الرطوبة المرتفعة تؤدي الى الازدياد من الشعور بالحر ساحلا والحرارة المحسوسة ساحلا تتراوح بين ٣٣ و ٣٥ درجة.



في تفاصيل طقس اليوم:

-الجو: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي

-الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا بسبب الضباب

- حال البحر: متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.



الاربعاء: غائم جزئيا ويتشكل الضباب جبلاً ويكون كثيف احيانا مع احتمال تساقط رذاذ محلي والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ درجة بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط في المناطق الشمالية.